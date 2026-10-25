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Erste Schätzungen: Intercorp Financial Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Intercorp Financial Services Inc Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Intercorp Financial Services öffnet voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Intercorp Financial Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,90 PEN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,77 Milliarden PEN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 811,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 20,35 PEN je Aktie, gegenüber 4,85 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,19 Milliarden PEN. Im Vorjahr waren 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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