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Erste Schätzungen: International Game Technology präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
International Game Technology PLC
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International Game Technology wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte International Game Technology ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 611,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International Game Technology einen Umsatz von 629,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,526 USD im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,49 Milliarden USD, gegenüber 2,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.09.17 International Game Technology Buy Deutsche Bank AG
26.05.17 International Game Technology Outperform Telsey Advisory Group
10.03.17 International Game Technology Outperform Telsey Advisory Group
28.09.16 International Game Technology Outperform Telsey Advisory Group
16.09.16 International Game Technology Buy Argus Research Company

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