Internationella Engelska Skolan i Sverige wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.11.2020 00:00:00 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,430 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,67 Prozent auf 640,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 600,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,91 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,99 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,30 Milliarden SEK, gegenüber 3,01 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net