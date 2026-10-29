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Erste Schätzungen: Interpump Group SPA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interpump Group SPA
36.94 EUR 1.18 EUR 3.30 %
Charts | News | Analysen

Interpump Group SPA wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,454 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Interpump Group SPA ein EPS von 0,520 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 536,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,96 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,15 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,07 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.05.11 Interpump Group SPA buy UniCredit Research
11.02.11 Interpump Group SPA buy UniCredit Research

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