Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Intesa Sanpaolo.
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Intesa Sanpaolo wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,150 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Intesa Sanpaolo 0,140 EUR je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,00 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 37,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,28 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie, gegenüber 0,530 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 28,88 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 47,03 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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