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Erste Schätzungen: Intuit legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intuit Inc.
307.20 EUR 3.70 EUR 1.22 %
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Intuit öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intuit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,59 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intuit in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 4,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 22,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,46 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 21,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.06.18 Intuit Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.05.18 Intuit Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.05.18 Intuit Underweight First Analysis Securities
21.11.17 Intuit Neutral UBS AG
21.11.17 Intuit Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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