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Erste Schätzungen: InvenTrust Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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InvenTrust Properties Corp Registered Shs
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InvenTrust Properties wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,022 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 84,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,6 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 335,2 Millionen USD, gegenüber 300,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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