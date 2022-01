Erste Schätzungen: Investors Bancorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Investors Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,319 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Bancorp noch 0,360 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 217,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 234,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,980 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 837,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 816,2 Millionen USD generiert wurden.

