DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,67 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 72.718 +0,1%Euro 1,1118 -0,1%Öl 115,8 +1,7%Gold 4.031 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: IONOS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
35.64 EUR -0.76 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen

IONOS stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,504 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 311,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 350,9 Millionen EUR gegenüber 85,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden EUR, gegenüber 1,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle IONOS Aktie News

Werbung

IONOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.