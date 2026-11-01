Erste Schätzungen: iQiyi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

01.11.26 06:21 Uhr

iQiyi veröffentlicht voraussichtlich am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass iQiyi für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,12 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 933,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,452 CNY, gegenüber -0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 24,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net