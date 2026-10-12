Erste Schätzungen: IQVIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.10.26 06:21 Uhr

IQVIA wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IQVIA noch 1,93 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei IQVIA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,94 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 17,41 Milliarden USD, gegenüber 16,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net