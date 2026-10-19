Erste Schätzungen: ITAB Shop Concept Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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ITAB Shop Concept Registered wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,216 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
ITAB Shop Concept Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,31 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,30 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 SEK, gegenüber 0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 12,98 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,78 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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