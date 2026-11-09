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Erste Schätzungen: Ituran Location and Control vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ituran Location and Control LtdSHS
49.76 USD -0.17 USD -0.34 %
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Ituran Location and Control wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,925 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ituran Location and Control in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 104,7 Millionen USD im Vergleich zu 92,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 418,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 359,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Ituran Location and Control Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
16.05.19 Ituran Location and Control Overweight Barclays Capital
17.11.17 Ituran Location and Control Market Perform Telsey Advisory Group
01.03.17 Ituran Location and Control Buy Chardan Capital Markets

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