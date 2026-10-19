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Erste Schätzungen: Jackson Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Jackson Financial
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Charts | News | Analysen

Jackson Financial veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jackson Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 27,10 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,04 Milliarden USD, gegenüber 6,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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