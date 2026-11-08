Erste Schätzungen: Jacobs Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

08.11.26 06:21 Uhr

Jacobs Solutions wird voraussichtlich am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Jacobs Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 2,55 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,02 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,25 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,38 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,55 Milliarden USD, gegenüber 12,02 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net