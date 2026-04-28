Erste Schätzungen: JAPAN ELEVATOR SERVICE legt Quartalsergebnis vor
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JAPAN ELEVATOR SERVICE wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 10,85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,13 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,90 Prozent auf 15,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN ELEVATOR SERVICE noch 13,83 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 40,91 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 31,05 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 57,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 49,38 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.net
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