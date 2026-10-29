Erste Schätzungen: JAPAN POST BANK zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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JAPAN POST BANK wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,51 JPY gegenüber 37,92 JPY im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,92 Prozent auf 442,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 622,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 193,90 JPY, gegenüber 147,10 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1.790,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.746,35 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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