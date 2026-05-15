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Erste Schätzungen: JBS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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JBS N.V. Registered Shs -A-
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JBS wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,313 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 23,00 Milliarden USD gegenüber 20,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 92,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 86,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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