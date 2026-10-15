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Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
98.00 CNY -1.50 CNY -1.51 %
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Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,628 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Jiangsu Boqian New Materials Stock A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 566,6 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 97,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangsu Boqian New Materials Stock A 286,8 Millionen CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,10 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,24 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,15 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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