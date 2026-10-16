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Erste Schätzungen: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
15.68 CNY -0.61 CNY -3.74 %
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Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,327 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 151,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 CNY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A nach der Prognose von 1 Analyst 8,85 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,29 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 31,68 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 26,29 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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