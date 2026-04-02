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Erste Schätzungen: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder gewährt Anlegern Blick in die Bücher

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co Ltd (A)
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Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,660 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder ein EPS von 0,530 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,71 Milliarden CNY gegenüber 2,45 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,14 CNY je Aktie, gegenüber 1,87 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 10,66 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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