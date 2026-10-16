DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.995 -0,3%Euro 1,1229 +0,1%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.174 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A)
29.10 CNY 0.88 CNY 3.12 %
Charts | News | Analysen

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,97 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,09 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,19 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,63 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Aktie News

Werbung

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.