Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Jiangzhong Pharmaceutical lädt voraussichtlich am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 785,4 Millionen CNY gegenüber 792,1 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 CNY im Vergleich zu 1,43 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,21 Milliarden CNY, gegenüber 4,18 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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