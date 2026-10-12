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Erste Schätzungen: Johnson Controls International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson Controls International PLC
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Charts | News | Analysen

Johnson Controls International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,67 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,20 Prozent auf 7,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,08 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 25,59 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 23,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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