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Analysen vor Bilanz

Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für K+S in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12.85 EUR -0.06 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen

K+S wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,166 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll K+S in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 879,6 Millionen EUR im Vergleich zu 879,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber -6,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,91 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.

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