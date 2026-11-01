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Erste Schätzungen: K92 Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
K92 Mining
15.74 EUR -0.24 EUR -1.53 %
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K92 Mining wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,248 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte K92 Mining ein EPS von 0,480 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 193,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 244,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 876,8 Millionen USD, gegenüber 831,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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