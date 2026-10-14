Erste Schätzungen: Kesko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

14.10.26 06:21 Uhr

Kesko präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,384 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden EUR gegenüber 3,23 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,02 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,17 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,47 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net