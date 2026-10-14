DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.683 +0,6%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,2 +0,5%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Kesko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kesko Oyj (B)
23.06 EUR -0.06 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen

Kesko präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,384 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden EUR gegenüber 3,23 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,02 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,17 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,47 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Kesko Aktie News

Werbung

Kesko Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kesko nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.