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Erste Schätzungen: Keurig Dr Pepper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Keurig Dr Pepper Inc
30.68 EUR 0.00 EUR -0.02 %
Charts | News | Analysen

Keurig Dr Pepper gibt voraussichtlich am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,32 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 70,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 26,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.08.25 Keurig Dr Pepper Buy UBS AG
17.06.19 Dr Pepper Snapple Group Outperform BMO Capital Markets
11.07.18 Dr Pepper Snapple Group Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.06.18 Dr Pepper Snapple Group Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.03.18 Dr Pepper Snapple Group Outperform RBC Capital Markets

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