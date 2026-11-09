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Erste Schätzungen: Kingsoft Cloud präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Kingsoft Cloud Holdings Ltd Registered Shs
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Kingsoft Cloud wird voraussichtlich am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,027 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 HKD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,91 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 44,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,71 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,133 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,00 Milliarden HKD, gegenüber 10,37 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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