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Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kite Realty Group Trust
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Charts | News | Analysen

Kite Realty Group Trust stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 195,6 Millionen USD gegenüber 207,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,913 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 787,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 853,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Kite Realty Group Trust Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.09.19 Kite Realty Group Trust Neutral Compass Point
15.08.19 Kite Realty Group Trust Sell Compass Point
24.10.18 Kite Realty Group Trust Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
12.12.16 Kite Realty Group Trust Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.04.16 Kite Realty Group Trust Buy D.A. Davidson & Co.

Information

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