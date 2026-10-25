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Erste Schätzungen: KKR legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
KKR & Co Inc.
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KKR äußert sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll KKR 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,66 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 55,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte KKR 5,99 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,23 USD im Vergleich zu 2,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 11,93 Milliarden USD, gegenüber 20,29 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 KKRCo Equal Weight Barclays Capital

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