Erste Schätzungen: Klarna stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.11.26 06:21 Uhr

Klarna wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,148 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Klarna im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 965,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,92 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD im Vergleich zu -0,790 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 4,13 Milliarden USD, gegenüber 3,51 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net