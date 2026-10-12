Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Klaveness Combination Carriers AS Registered wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,396 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,02 NOK je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 60,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 651,0 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,82 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 246,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,48 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.net
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