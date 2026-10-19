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Erste Schätzungen: Knife River legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
50.50 USD 0.55 USD 1.10 %
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Knife River lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Knife River die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,52 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,43 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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