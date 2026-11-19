Erste Schätzungen: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests wird voraussichtlich am 04.12.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 96,9 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 95,7 Millionen USD aus.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,760 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 381,4 Millionen USD, gegenüber 364,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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