Erste Schätzungen: Kohls zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

09.11.26 06:21 Uhr

Kohls wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kohls für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,002 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,26 Prozent auf 3,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,84 Milliarden USD, gegenüber 15,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net