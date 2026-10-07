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Erste Schätzungen: Komplett ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Komplett ASA Registered lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,050 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,240 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,88 Milliarden NOK gegenüber 3,84 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,060 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,760 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,04 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 15,41 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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