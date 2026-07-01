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Erste Schätzungen: Krungthai Card öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.07.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Krungthai Card Public Company Ltd Registered Shs
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Krungthai Card wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,815 THB je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Krungthai Card 0,730 THB je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent auf 6,49 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,17 THB, gegenüber 3,02 THB je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 26,49 Milliarden THB im Vergleich zu 23,66 Milliarden THB im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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