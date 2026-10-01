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Erste Schätzungen: Krungthai Card präsentiert Quartalsergebnisse

Krungthai Card wird voraussichtlich am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,818 THB gegenüber 0,760 THB im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Krungthai Card in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,59 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren noch 5,89 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,31 THB aus. Im Vorjahr waren 3,02 THB je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 26,52 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 23,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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