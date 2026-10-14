DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.683 +0,6%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,2 +0,5%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Kubota präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kubota Corp (formerly Kubota Ltd)Shs American Deposit.Receipt Repr. 5 Shs
74.50 EUR 2.50 EUR 3.47 %
Charts | News | Analysen

Kubota wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,06 USD, gegenüber 5,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 20,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Kubota Aktie News

Werbung

Kubota Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kubota nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.