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Analysten vor Bilanz

Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Kühne + Nagel International-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kühne + Nagel International AG (KN)
218.50 EUR -0.50 EUR -0.23 %
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Kühne + Nagel International wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,13 Milliarden CHF – das wäre ein Abschlag von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,15 Milliarden CHF umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,29 CHF, gegenüber 7,43 CHF je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 24,11 Milliarden CHF, nachdem im Vorjahr 24,48 Milliarden CHF generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KUEHNE + NAGEL

Aktuelle Kühne + Nagel International Aktie News

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DatumRatingAnalyst
21.07.21 Kühne + Nagel International Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.13 Kühne + Nagel International halten Nomura
16.04.13 Kühne + Nagel International verkaufen Credit Suisse Group
11.04.13 Kühne + Nagel International halten Nomura
10.04.13 Kühne + Nagel International kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)