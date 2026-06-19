Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Kura Sushi USA A lässt sich voraussichtlich am 07.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kura Sushi USA A die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kura Sushi USA A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,006 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 86,4 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,211 USD aus. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 333,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 282,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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