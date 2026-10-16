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Erste Schätzungen: Kweichow Moutai informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kweichow Moutai Co Ltd (A)
1,312.97 CNY 26.97 CNY 2.10 %
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Kweichow Moutai wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 15,30 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,35 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Kweichow Moutai 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 41,26 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kweichow Moutai 39,81 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 67,01 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 65,66 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 176,47 Milliarden CNY, gegenüber 145,18 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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