Erste Schätzungen: Kyivstar Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Kyivstar Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen, dass Kyivstar Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 334,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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