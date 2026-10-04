DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.420 +0,2%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: L&T Technology Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
L&T Technology Services Ltd
3,266.20 44.85 1.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

L&T Technology Services wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 35,04 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 31,02 INR je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,13 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 141,92 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 120,71 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 121,64 Milliarden INR, gegenüber 109,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle L&T Technology Services Aktie News

Werbung

L&T Technology Services Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L&T Technology Services nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.