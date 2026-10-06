DAX 25.466 +0,8%ESt50 6.296 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.400 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 99,9 -0,4%Gold 4.148 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,556 MXN je Aktie gegenüber 0,590 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 12,71 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 11,81 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,39 MXN je Aktie, gegenüber 2,47 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 51,89 Milliarden MXN fest. Im Vorjahr waren noch 47,63 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B Aktie News

Werbung

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.