Erste Schätzungen: Lam Research präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lam Research wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

27 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lam Research im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,76 Prozent auf 5,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lam Research noch 4,72 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,15 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net