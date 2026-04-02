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Erste Schätzungen: Lam Research präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lam Research Corp.
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Lam Research wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

27 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lam Research im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,76 Prozent auf 5,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lam Research noch 4,72 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,15 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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17.10.2018Lam Research OutperformCowen and Company, LLC
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29.10.2018Lam Research NeutralB. Riley FBR
01.10.2018Lam Research HoldDeutsche Bank AG
01.10.2018Lam Research NeutralMizuho
12.10.2016Lam Research Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
21.04.2015Lam Research Sector PerformRBC Capital Markets
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22.10.2015Lam Research UnderperformRBC Capital Markets
05.10.2015Lam Research UnderperformRBC Capital Markets
11.11.2010Lam Research sellCitigroup Corp.
29.07.2010Lam Research sellCitigroup Corp.
19.03.2009Lam Research underperformCredit Suisse Group

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