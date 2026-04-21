Erste Schätzungen: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quartalszahlen in Sicht

LANXESS öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

LANXESS wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,321 EUR gegenüber -0,660 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,94 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS noch 1,60 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,015 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,680 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 5,81 Milliarden EUR, gegenüber 5,67 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net