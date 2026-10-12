Erste Schätzungen: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

12.10.26 06:21 Uhr

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) stellt voraussichtlich am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,231 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent auf 5,83 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,885 CNY, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 23,60 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,19 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net