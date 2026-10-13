Erste Schätzungen: Lassila Tikanoja mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

13.10.26 06:21 Uhr

Lassila Tikanoja wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,090 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lassila Tikanoja ein EPS von 0,330 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 57,39 Prozent auf 85,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lassila Tikanoja noch 199,5 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,150 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,23 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 349,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 346,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net